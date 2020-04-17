"Ъ": "Аэрофлот" приостановил продажи на все международные рейсы до августа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает продажи билетов на все международные рейсы до конца июля. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ" .

По данным издания, билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить только с 1 августа. Ранее билеты на международные рейсы были доступны с вылетом после 30 апреля.

Ранее авиакомпания сообщала, что временно сокращает количество полетов на внутренних рейсах из-за "падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения". Количество рейсов в день во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю (например, Барнаул, Нижневартовск, Красноярск, Ставрополь, Сургут, Тюмень и др). Кроме того, "Аэрофлот" сократил число рейсов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. Кроме того, приостановили перелеты чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly.