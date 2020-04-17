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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ предсказал Латинской Америке десятилетие без экономического роста

Фонд уже получил запросы на экстренную помощь от 16 латиноамериканских и карибских стран, которые особенно пострадали от резкого спада активности в туристической сфере

ТАСС, 17 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует отсутствие экономического роста в странах Латинской Америки и Карибского бассейна по итогам десятилетия с 2015 по 2025 год на фоне пандемии коронавируса и других проблем в регионе. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в четверг на видеоконференции директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер.

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"Дело не только в этом шоке [от коронавируса], речь идет о последствиях всего того, что придется испытать региону за десятилетие с 2015 по 2025 год", - приводит агентство заявление Вернера. "В целом мы ожидаем, что по итогам десятилетия 2015-2025 годов [в Латинской Америке и Карибском бассейне] с большой вероятностью не будет наблюдаться [экономический] рост", - добавил он.

Вернер также отметил, что МВФ получил запросы на экстренную помощь от 16 латиноамериканских и карибских стран, которые особенно пострадали от резкого спада активности в туристической сфере. Еще ряд государств региона попросили о расширении уже существующих программ финансирования, сообщил он.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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