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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Subaru приостановит работу двух заводов по выпуску деталей для самолетов

Прекращение работы вызвано сокращением деятельности корпорации Boeing, которая закупает эти детали

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Японская компания Subaru намерена приостановить производство на двух своих заводах по выпуску деталей для самолетов, расположенных в префектуре Айти в центральной части Японии. Об этом в пятницу сообщает Японское общественное телевидение.

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На этих предприятиях производятся детали, соединяющие крылья и фюзеляж воздушных судов. Прекращение работы вызвано сокращением деятельности американской корпорации Boeing, которая закупает эти детали. Приостановка производства продлится с 20 апреля по 1 мая.

Ранее Subaru объявила о прекращении работы всех своих автомобильных заводов в Японии до 1 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 10 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. 197 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, в стране зафиксированы 203 летальных исхода.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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