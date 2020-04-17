"Известия": денежные переводы из стран СНГ в Россию выросли на 47%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем денежных переводов из стран СНГ в Россию в марте вырос на 47% по сравнению с январем. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на статистику системы денежных переводов "Юнистрим".

По данным издания, лидерами по переводу денежных средств в Россию являются Армения, Казахстан и Таджикистан. Рост числа переводов в Россию связан с поддержкой родственников из-за рубежа, отмечает издание.

В свою очередь денежные переводы из России в зарубежные страны в марте снизились на 11% по сравнению с началом года. Из России чаще всего деньги переводили в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Израиль.

По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, уменьшение денежного потока из РФ за рубеж связано с закрытием границ и предприятий, из-за чего трудовые мигранты остались без работы.