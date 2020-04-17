{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": денежные переводы из стран СНГ в Россию выросли на 47%

По информации издания, это связано с поддержкой родственников из-за рубежа
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем денежных переводов из стран СНГ в Россию в марте вырос на 47% по сравнению с январем. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на статистику системы денежных переводов "Юнистрим".

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

По данным издания, лидерами по переводу денежных средств в Россию являются Армения, Казахстан и Таджикистан. Рост числа переводов в Россию связан с поддержкой родственников из-за рубежа, отмечает издание.

В свою очередь денежные переводы из России в зарубежные страны в марте снизились на 11% по сравнению с началом года. Из России чаще всего деньги переводили в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Израиль.

По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, уменьшение денежного потока из РФ за рубеж связано с закрытием границ и предприятий, из-за чего трудовые мигранты остались без работы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Nissan продлил приостановку работы заводов в США из-за коронавируса
По данным агентства Kyodo, заводы не будут работать до середины мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС