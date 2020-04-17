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ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

ВВП страны с января по март составил примерно $2,92 трлн

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

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В 1-м квартале 2019 года данный показатель достиг 6,4%.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно $2,92 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, до 1,02 трлн юаней (около $142,82 млрд), промышленность - на 9,6%, до 7,36 трлн юаней ($1,04 трлн), сфера услуг - на 5,2%, до 12,27 трлн юаней ($1,73 трлн).

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), до 6,1%.

Промышленное производство

Промышленное производство КНР за первый квартал текущего года уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%. 

Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, соответствующий показатель в марте снизился на 1,1%.

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В минувшем году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

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