Эксперт: семьям сегодня нужно оптимизировать бюджет и создавать "подушку безопасности"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Оптимизация бюджета и создание финансовой "подушки безопасности" в каждой семье сегодня становятся необходимостью, считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Сергей Макаров.
Согласно данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), финансовой "подушки безопасности" в среднем российским семьям хватит на 63 дня.
"Этого недостаточно, поскольку рекомендованный размер - от 3 до 12 сумм ежемесячных расходов, хотя бы обязательных: коммуналка, кредиты, питание. То есть при расходах 50 тыс. рублей в месяц минимум 150 тыс. должно лежать про запас", - рассказал ТАСС Макаров.
Чтобы создать такой запас, нужно прежде всего осознать важность наличия в семье резервного фонда. Текущая ситуация, по его словам, ясно показывает, что такой запас жизненно необходим.
Цель - подкопить
Макаров советует начать откладывать хотя бы по 10% от доходов на отдельный депозит. Чтобы ускорить накопление, можно не просто ежемесячно откладывать часть регулярных доходов, но и направлять определенный процент - 30-70% от разовых нерегулярных вознаграждений - от подработки, премии, бонусы и даже денежные подарки.
При этом Макаров предлагает не экономить, а оптимизировать расходы, то есть покупать только то, что нужно ("включая личные "хотелки"), и при этом не переплачивать.
По его словам, надо задать вопрос - "где мы тратим больше и не замечаем?" "Например, при походе за продуктами мы можем купить на 30% больше, чем нам нужно только потому, что взяли большую тележку вместо корзинки. Покупая подарки перед праздниками, мы переплатим в 2,5 раза. Питаясь вне дома, потратим еще в три раза больше, чем могли бы", - рассказал Макаров. Текущая ситуация с самоизоляцией, по его словам, четко показала, какие расходы действительно жизненно необходимы, а какие совершаются спонтанно и неосознанно. По данным банков, напомнил он, расходы в начале апреля автоматически снизились на 30%
То есть, отметил эксперт, важна привычка не экономить, а осознанно расходовать деньги. "Каждый раз, совершая покупку, задумайтесь: насколько вам нужно прямо сейчас то, что вы собираетесь купить. И как, насколько это отдалит вас от цели, например, накопить на финансовую "подушку безопасности". И еще в этом поможет ведение бюджета", - сказал Макаров.
Концепция ведения бюджета
Вести бюджет нужно для того, чтобы была возможность как минимум не тратить больше, чем зарабатываешь, а как максимум - сберегать часть доходов, считает собеседник ТАСС.
По его словам, можно использовать два подхода. Первый - сразу откладывать часть доходов, а потом совершать повседневные расходы. Второй - системно управлять семейным бюджетом.
Управление расходами можно осуществлять на трех уровнях, осваивать их стоит последовательно, считает эксперт. Речь идет о записях и учете личных финансов. То есть сначала следует научиться хотя бы фиксировать все траты и продержаться три месяца, чтобы получить статистику. Далее следует произвести распределение расходов по категориям и оптимизацию. После этого понять, на какие категории семья тратит больше всего и насколько расходы можно оптимизировать.
Затем следует самый сложный уровень - планирование расходов на месяц вперед и соблюдение планов, отмечает собеседник агентства.
Как быть с кредитами
Эксперт полагает, что если есть необходимость взять кредит, то следует подумать, как взять и не переплатить и как отдать поскорее.
"Если хотите взять кредит, особенно на крупную покупку, то прежде всего оцените возможности вашего бюджета, соотнесите платеж по кредиту и ваши регулярные доходы - текущие и будущие. Безопасные для бюджета платежи по всем вашим кредитам не должны превышать 25-30% от ваших доходов", - заметил он.
Брать кредит в текущих условиях эксперт посоветовал только с целью рефинансирования текущих кредитов для снижения ставки или ежемесячного платежа.
Тем, у кого все хорошо
Если в наличии имеется крупная сумма в рублях, эксперт не советует ее немедленно тратить. "Тратить накопленные деньги в текущих условиях я считаю неразумным. Каким образом будет развиваться экономическая и эпидемиологическая ситуация, пока прогнозировать сложно, поэтому деньги могут пригодиться в любой момент", - отметил Макаров.
Часть суммы, по его словам, должна быть задействована в качестве "подушки безопасности". Эти деньги можно хранить частично в наличных, частично на банковских вкладах или накопительных счетах.
При этом крупные банки, по его мнению, пока являются достаточно стабильными организациями, и размещать деньги на депозитах в пределах суммы, застрахованной государством, вполне разумно.
"Если готовы вложить часть денег, до 400 тыс. рублей в год, на срок в три года, то имеет смысл открыть индивидуальный инвестиционный счет, чтобы в 2021 году получить налоговый вычет при условии, что за 2020 год у вас будет уплачен достаточный НДФЛ", - рассказал он. При этом деньги на счету имеет смысл инвестировать в государственные и надежные коммерческие облигации, отметил эксперт.