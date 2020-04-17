Эксперт: семьям сегодня нужно оптимизировать бюджет и создавать "подушку безопасности"

"Этого недостаточно, поскольку рекомендованный размер - от 3 до 12 сумм ежемесячных расходов, хотя бы обязательных: коммуналка, кредиты, питание. То есть при расходах 50 тыс. рублей в месяц минимум 150 тыс. должно лежать про запас", - рассказал ТАСС Макаров.

Чтобы создать такой запас, нужно прежде всего осознать важность наличия в семье резервного фонда. Текущая ситуация, по его словам, ясно показывает, что такой запас жизненно необходим.

Цель - подкопить

Макаров советует начать откладывать хотя бы по 10% от доходов на отдельный депозит. Чтобы ускорить накопление, можно не просто ежемесячно откладывать часть регулярных доходов, но и направлять определенный процент - 30-70% от разовых нерегулярных вознаграждений - от подработки, премии, бонусы и даже денежные подарки.

При этом Макаров предлагает не экономить, а оптимизировать расходы, то есть покупать только то, что нужно ("включая личные "хотелки"), и при этом не переплачивать.

По его словам, надо задать вопрос - "где мы тратим больше и не замечаем?" "Например, при походе за продуктами мы можем купить на 30% больше, чем нам нужно только потому, что взяли большую тележку вместо корзинки. Покупая подарки перед праздниками, мы переплатим в 2,5 раза. Питаясь вне дома, потратим еще в три раза больше, чем могли бы", - рассказал Макаров. Текущая ситуация с самоизоляцией, по его словам, четко показала, какие расходы действительно жизненно необходимы, а какие совершаются спонтанно и неосознанно. По данным банков, напомнил он, расходы в начале апреля автоматически снизились на 30%

То есть, отметил эксперт, важна привычка не экономить, а осознанно расходовать деньги. "Каждый раз, совершая покупку, задумайтесь: насколько вам нужно прямо сейчас то, что вы собираетесь купить. И как, насколько это отдалит вас от цели, например, накопить на финансовую "подушку безопасности". И еще в этом поможет ведение бюджета", - сказал Макаров.

Концепция ведения бюджета

Вести бюджет нужно для того, чтобы была возможность как минимум не тратить больше, чем зарабатываешь, а как максимум - сберегать часть доходов, считает собеседник ТАСС.

По его словам, можно использовать два подхода. Первый - сразу откладывать часть доходов, а потом совершать повседневные расходы. Второй - системно управлять семейным бюджетом.

Управление расходами можно осуществлять на трех уровнях, осваивать их стоит последовательно, считает эксперт. Речь идет о записях и учете личных финансов. То есть сначала следует научиться хотя бы фиксировать все траты и продержаться три месяца, чтобы получить статистику. Далее следует произвести распределение расходов по категориям и оптимизацию. После этого понять, на какие категории семья тратит больше всего и насколько расходы можно оптимизировать.