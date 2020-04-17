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Дерипаска просит полностью раскрыть доказательный меморандум Минфина США о санкциях

Российский бизнесмен также просит суд признать включение в санкционный список незаконным и обязать Минфин снять рестрикции

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит суд Вашингтона обязать Министерство финансов США полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, обосновывающего отказ от снятия санкций. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в четверг вечером в электронной базе данных американской судебной системы.

Дерипаска в марте 2019 года подал иск против Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина, а также подведомственного Управления по контролю над иностранными активами (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его главы Андреа Гаки. Управление 17 марта этого года отказалось в административном порядке снять ограничения в отношении бизнесмена, а 26 марта ответчики предоставили копию доказательного меморандума, в котором утверждалось о неубедительности аргументов Дерипаски.

Сторона истца просит суд признать включение в санкционный список незаконным и обязать Минфин снять рестрикции. "Обязать стороны защиты раскрыть отредактированные части доказательного меморандума", - говорится в тексте.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. В июне бизнесмен потребовал снять с него санкции, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска называл ложными.

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