Крупные предприятия Китая на 100% возобновили работу

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Крупные китайские компании полностью вернулись к работе в результате успешной борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

"Объективно говоря, процесс восстановления деятельности китайских предприятий был успешным, крупные компании возобновили работу на 100%. Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, по мере восстановления работы компаний в последнее время в стране происходит снижение логистических издержек. "Однако, поскольку ситуация на внешних рынках становится все более сложной, а внутреннее потребление ослабло, [китайские] предприятия сталкиваются с такими трудностями, как недостаточно высокий спрос и сокращение числа заказов", - уточнил Мао Шэнъюн.

Как он отметил, в такой непростой ситуации правительство КНР вынуждено прорабатывать ответные меры, например, понижать налоги и различные государственные сборы, оказывать бизнесу дополнительную финансовую поддержку, помогать предприятиям восстанавливать производство.

"Компаниям приходится решать множество проблем, поэтому на следующем этапе мы предпримем еще более интенсивные стратегические меры, которые к тому же будут носить более целенаправленный характер", - подытожил официальный представитель.

Сложности на рынке занятости

Он также отметил, что пандемия привела к возникновению больших трудностей на рынке занятости Китая и ситуация в дальнейшем будет еще более сложной.

"В сфере занятости по-прежнему существуют очень значительные трудности. Особенно это касается предстоящего этапа, когда негативное воздействие пандемии на экономику еще больше возрастет, - рассказал он на пресс-конференции. - Прежде всего это связано с сокращением заказов и недостаточно высоким спросом. В таких условиях очень сложно решать вопросы, касающиеся обеспечения занятости среди населения".

По словам чиновника, наиболее уязвимыми в подобной ситуации оказываются сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.

В то же время Мао Шэнъюн отметил, что власти пока хорошо справляются с данной проблемой. Так, уровень безработицы в городах Китая в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с февралем на 0,3%. Официально среднестатистический сотрудник компаний страны в минувшем месяце уделял работе 44,8 часов в неделю - на 11,5% больше, чем в феврале.