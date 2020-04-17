Города Золотого кольца рассчитывают на возобновление туристического спроса к середине лета

На майских праздниках в городах Центральной России традиционно открывается высокий туристический сезон. Сейчас в связи с распространением коронавируса на территориях действует запрет региональных властей на бронирование отелей до 1 июня, музеи и учреждения культуры закрыты. Рестораны и кафе работают только на вынос.

ВЛАДИМИР, 17 апреля. /ТАСС/. Представители туристической сферы городов Золотого кольца, лишившихся из-за пандемии турпотока на майские праздники, ожидают восстановления спроса к середине лета. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты, отметив, что ситуацию могут поправить ранняя продажа новогодних туров, новые летние программы и государственная поддержка отрасли.

"Потери турбизнеса по майским праздникам относительного прошлого года составят ровно 100%. К сожалению, эту цифру мы можем четко сказать, потому что заезд в гостиницы Владимирской области с туристической целью до 1 июня запрещен из-за риска распространения коронавирусной инфекции", - сообщил ТАСС председатель комитета по туризму Владимирской области Алексей Цыганов.

По его словам, отмена бронирований началась еще до введения официальных запретов властей. "Туристы сами перестали путешествовать из-за мировой пандемии. Спрос на отели упал так сильно, что отели сами начали закрываться, до ввода запретов", - добавил он.

О потерях также говорит директор туроператора "Русь", который организует экскурсии по городам Золотого кольца, Елена Соловьева.

"Мы от всех запланированных туров на майские праздники отказываемся, люди очень напуганы, мы снимаем все брони. Когда все это только началось, еще в марте стали отказываться, и мы понимаем почему. Тем более многие наши клиенты старше 50 лет, они в зоне риска", - сказала она.

Также отменяются речные круизы по Волге. По словам исполнительного директора Союза городов Золотого кольца Натальи Булах, "в сложной ситуации оказались многие частные музеи, которые живут в основном за счет стабильного турпотока и кредитов, не имея серьезной "подушки безопасности". О серьезных финансовых потерях из-за ограничений ТАСС сообщили в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и в Ивановском краеведческом музее им. Бутырлина.

Планы на восстановление

По мнению экс-главы Суздаля, вице-президента Ассоциации малых туристических городов России Игоря Кехтера, многие предприятия не смогут вернуться к нормальному режиму работы сразу же после снятия ограничений. "Туристический бизнес не высокорентабельный по большому счету, и запаса там ни у кого нет, тем более в межсезонье. Суздаль - это практически моногород, и взять деньги, кроме как из туризма, там негде", - сказал он.

По словам Елены Соловьевой, часть туроператоров уже понимают, что до окончания летнего сезона не успеют в полной мере возобновить работу, поэтому сейчас взяли ориентир на бронирование туров на новогодние праздники, чтобы успеть "заморозить" докризисные цены в отелях.

"По нашим прогнозам, при самом благополучном исходе текущей ситуации и скором окончании карантина спрос начнется только с середины июля, и нам останется проработать только середину июля и августа до окончания высокого сезона", - отметила директор сети отелей и ресторана в Суздале Светлана Маркова.

Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова считает, что отрасли помогут восстановиться господдержка и новые программы. "Туризм вошел в список приоритетных сфер экономики для поддержки бизнеса. Многие отели уже начали пользоваться возможностью взять беспроцентный кредит для выплаты заработной платы. Остановлены налоговые проверки и отсрочены налоговые платежи, для туроператоров снижен размер годового взноса в резервный фонд "Турпомощь" до 1 рубля", - рассказала ТАСС Рыбакова.

По ее словам, туриндустрия, несмотря на сложный период, готовится к предстоящему летнему сезону. "Запускаем новую рекламную компанию "Лето на Волге" с ориентацией на жителей региона и на российских туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и соседних областей. В приоритете - оздоровительный и рекреационный туризм, пояснила она, отметив, что новые предложения будут представлены российским туроператорам на онлайн-выставке "Знай наше" 28 апреля.

"После снятия запретов потребуется время для восстановления турпотока в регион. Чем быстрее будет нормализована обстановка и преодолена эпидемия, тем раньше туризм начнет восстанавливаться. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы продвинуть наш регион как прекрасное место для отдыха", - считает Алексей Цыганов.

О Золотом кольце

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.