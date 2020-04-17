Опрос: почти 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку

Исследование проведено в рамках специального проекта палаты "Бизнес-барометр страны", призванного измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса. Такие данные опроса приводит в пятницу Торгово-промышленная палата (ТПП) России, в нем приняли участие 24 тыс. предпринимателей со всей страны.

"Остановить свою деятельность вынуждены 46% предприятий, которые не имеют возможности полноценно работать. В настоящее время 41% из всех опрошенных респондентов всеми силами пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам. Однако 48% заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в ту категорию предприятий, которым предоставляется помощь", - следует из первых данных опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Острым вопросом для бизнеса является тема арендных платежей: 58% предпринимателей заявили о невозможности совершить оплату аренды. Более 47% предпринимателей отметили, что не имеют технической возможности для организации работы в удаленном режиме.

"По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии", - отмечается в исследовании.

Бизнесмены считают, что озвученные президентом РФ 15 апреля меры поддержки "существенно упростят жизнь предпринимателям". В частности, они выделяют механизм прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства.

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11 таких отраслей.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.