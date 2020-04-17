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В Роскачестве дали рекомендации по выбору кагора

Эксперты советуют обращать внимание на содержание спирта и сахара

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору кагора к Пасхе и рекомендует при его покупке обращать внимание на содержание спирта и сахара. Об этом говорится в сообщении организации. Кагор - чисто российский напиток, аналогов которому сегодня в мире не существует.

"При выборе стоит обратить внимание на содержание спирта (не менее 16%) и сахара (не менее 160 г/л). В последнее время виноделы экспериментируют с различными типами некрепленых церковных вин, которые могут иметь меньшую крепость, но называть их кагорами все-таки не стоит. Они могут достаточно существенно отличаться от привычного вкуса", - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты, в марочных кагорах содержание сахара может доходить до 200 граммов. В Роскачестве напомнили, что технология производства кагора достаточно недешевая, виноград используется качественный и полностью зрелый, поэтому этот напиток нельзя приобрести за 100-150 руб. даже по акции в торговой сети. Как отметили эксперты, большинство кагоров относятся к категориям "вин ликерных" или "вин ликерных специальных". В редких случаях на полках можно встретить кагор, маркированный как "винный напиток". В Роскачестве пояснили, что это связано с особенностями российского законодательства: в определенный момент к "винным напиткам" были отнесены все крепленые вина, включая марочные и коллекционные.

Сейчас ситуация исправляется, но, по данным экспертов, даже на очень качественных винах до сих пор можно встретить двойную маркировку: "вино ликерное (винный напиток)". При этом Роскачество советует избегать покупки кагора с маркировкой "вино фруктовое" или "вино фруктовое полусладкое".

Для того, чтобы сориентировать потребителей, эксперты Роскачества подготовили рейтинг кагоров. Большинство вин рейтинга были произведены в Крыму - традиционном регионе производства сладких крепленых вин, однако в рейтинг также вошли вина из Дербента (Дагестан) и с Таманского полуострова (Кубань). Как уточнили в организации, большая часть качественных кагоров была закуплена для исследования по цене 400-600 рублей, и лишь один образец стоил чуть дороже.

Качественный кагор - это ароматное вино с преобладанием тонов свежих черных ягод, ягодного джема, черного шоколада, с мягким обволакивающим ягодно-сливочным вкусом и шоколадной горчинкой в послевкусии. "С точки зрения культуры потребления, кагор - это отличный дижестив. Как и другие качественные ликерные вина, он хорош и сам по себе, слегка охлажденным, и для сопровождения десертов с шоколадом. Безусловно, подойдет "Кагор" к традиционным пасхальным сладким блюдам, куличу", - отметил руководитель экспертной группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.

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