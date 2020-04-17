В ДФО не ожидают снижения темпов геологоразведки из-за коронавируса и падения цен на нефть

ХАБАРОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ситуация с падением цен на нефть и ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, не окажет влияния на темпы геологоразведки на Дальнем Востоке в этом году. Компании заявили о геологоразведочных работах на сумму около 70 млрд рублей и выполняют планы, сообщил в пятницу ТАСС и.о. начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Валерий Вологин.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о разработке мер поддержки для сферы геологоразведки, чтобы избежать возможных негативных для отрасли последствий от складывающейся экономической ситуации.

"Геологоразведочные работы практически на все виды полезных ископаемых планируются и осуществляются поэтапно достаточно продолжительное время - по крупным объектам до 5-7-10 лет, в том числе с привлечением значительных объемов инвестиций. На такие проекты текущая ситуация в экономике не оказывает немедленного непосредственного воздействия", - сказал Вологин.

Он отметил, что за прошлый год финансирование геологоразведки, ориентированной на воспроизводство базы полезных ископаемых, составило около 65,4 млрд рублей. "На сегодняшний день плановые показатели объемов геологоразведочных работ в 2020 году в денежном выражении предусматриваются на уровне 68-70 млрд рублей. Компании подтвердили свои планы на 2020 год и, в большинстве своем, работают в рамках исполнения лицензионных обязательств", - сказал Вологин, добавив, что запланированные работы с большой долей вероятности будут выполнены. "Тем более, что помимо геологоразведочных работ на углеводородное сырье, доля которых составляет 36% от общего объема финансирования таких работ, ведутся работы и по другим направлениям - на благородные металлы и на драгоценные камни (алмазы), цветные металлы, твердое топливо и подземные воды", - сказал Вологин.

По данным компании "Дальневосточное ПГО" (дочернее общество АО "Росгеология"), в этом году геологоразведка будет вестись в основном на рудопроявлениях золота и меди. Поисковые работы будут проводится на перспективных участках в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях.

Дальний Восток имеет богатый ресурсный потенциал, в регионе сосредоточены месторождения нефти, газа, угля, золота, алмазов, железной руды, цветных металлов, а также редких и редкоземельных металлов.