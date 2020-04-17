{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДФО не ожидают снижения темпов геологоразведки из-за коронавируса и падения цен на нефть

В этом году геологоразведку проведут в основном на рудопроявлениях золота и меди
Описание
© Юрий Смитюк/TACC

ХАБАРОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ситуация с падением цен на нефть и ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, не окажет влияния на темпы геологоразведки на Дальнем Востоке в этом году. Компании заявили о геологоразведочных работах на сумму около 70 млрд рублей и выполняют планы, сообщил в пятницу ТАСС и.о. начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Валерий Вологин.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о разработке мер поддержки для сферы геологоразведки, чтобы избежать возможных негативных для отрасли последствий от складывающейся экономической ситуации.

"Геологоразведочные работы практически на все виды полезных ископаемых планируются и осуществляются поэтапно достаточно продолжительное время - по крупным объектам до 5-7-10 лет, в том числе с привлечением значительных объемов инвестиций. На такие проекты текущая ситуация в экономике не оказывает немедленного непосредственного воздействия", - сказал Вологин.

Он отметил, что за прошлый год финансирование геологоразведки, ориентированной на воспроизводство базы полезных ископаемых, составило около 65,4 млрд рублей. "На сегодняшний день плановые показатели объемов геологоразведочных работ в 2020 году в денежном выражении предусматриваются на уровне 68-70 млрд рублей. Компании подтвердили свои планы на 2020 год и, в большинстве своем, работают в рамках исполнения лицензионных обязательств", - сказал Вологин, добавив, что запланированные работы с большой долей вероятности будут выполнены. "Тем более, что помимо геологоразведочных работ на углеводородное сырье, доля которых составляет 36% от общего объема финансирования таких работ, ведутся работы и по другим направлениям - на благородные металлы и на драгоценные камни (алмазы), цветные металлы, твердое топливо и подземные воды", - сказал Вологин.

По данным компании "Дальневосточное ПГО" (дочернее общество АО "Росгеология"), в этом году геологоразведка будет вестись в основном на рудопроявлениях золота и меди. Поисковые работы будут проводится на перспективных участках в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях.

Дальний Восток имеет богатый ресурсный потенциал, в регионе сосредоточены месторождения нефти, газа, угля, золота, алмазов, железной руды, цветных металлов, а также редких и редкоземельных металлов.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Минфин Белоруссии объявил премаркетинг гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС