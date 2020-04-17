"Ъ": операторы просят РЖД отменить или снизить плату за простой вагонов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к "Российским железным дорогам" (РЖД) с просьбой отменить или снизить плату за отстой вагонов, которые не задействованы на фоне сокращения перевозок. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова.

"Всего на путях общего пользования сейчас стоит 134 тыс. вагонов - вдвое больше, чем год назад. Но ОАО РЖД полагает, что так делать нельзя: при отмене платы на инфраструктуру хлынет свыше 300 тыс. вагонов, и кризис лишь углубится", - говорится в материале.

Кроме того, операторы просят поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы об увеличении скидок на перевозку до 99% к действующим тарифам.

Глава РЖД Олег Белозеров в ответном письме отмечает, что отмена нижней границы тарифного коридора не может быть поддержана, поскольку "создаст необоснованные ожидания о возможности массового снижения уровня тарифов ниже экономически обоснованного уровня". Перспективным вариантом будет отказ от госрегулирования тарифов в сегментах, находящихся в условиях конкуренции с другими видами транспорта (перевозки контейнеров, автомобилей, нефтяных грузов и рыбы). А формирование "глубоких скидок" для грузоотправителей может быть обеспечено и без дополнительных регуляторных решений: "предоставление операторскими компаниями скидок на свои услуги до 99% будет хорошим сигналом для участников рынка", сообщается в письме.

Снижение или обнуление платы за отстой потребует компенсации затрат из других источников, которые сейчас направлены на поддержание стабильной работы транспорта, говорится в письме.