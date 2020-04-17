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Пандемия коронавируса нового типа

Российские нефтяники избежали штатных сокращений, несмотря на кризис

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин отметил стабильность ситуации в отрасли

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Падение цен на нефть вплоть до восемнадцатилетнего минимума, резкое снижение спроса и различные ограничительные меры из-за распространения коронавируса серьезно повлияли на мировой и российский нефтяной рынок, что вынудило многих крупных игроков скорректировать инвестиционные программы и планы по развитию бизнеса. Однако кризисная ситуация на рынке не привела к трудовым нарушениям и сокращениям сотрудников отрасли в России, сообщил ТАСС председатель Нефтегазстройпрофсоюза Александр Корчагин.

"На сегодняшний день пока все относительно стабильно, серьезных жалоб со стороны работников нет: оплата труда - по графику, сокращения по "живому" не происходят", - сказал он.

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Несмотря на то, что многие энергетические компании отправили часть сотрудников на удаленный режим работы, подавляющая часть служащих продолжает трудиться в штатном режиме, что связано со спецификой работы предприятий непрерывного цикла.

При этом Корчагин сообщил, что к профсоюзу возникали вопросы от работающих вахтовым методом, так как часть сотрудников была вынуждена продлить сроки вахты из-за коронавируса. "В большинстве своем люди с пониманием отнеслись к необходимости продления сроков вахты. Работодатели как могут материально компенсируют дискомфорт", - пояснил он.

В целом каких-либо официальных писем и жалоб от вахтовиков - членов профсоюза в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не поступало, работа продолжается в соответствии с заключенным отраслевым соглашением на очередной период и коллективными договорами, отмечают в профсоюзе.

Данные рынка труда

Серьезных отклонений в отрасли не наблюдают и крупнейшие сервисы по поиску сотрудников. Сокращения вакансий или роста высвободившихся соискателей в нефтегазовой отрасли не замечено, сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков. По данным компании, в первую очередь в зону риска попали другие отрасли - непродуктовый ретейл, туризм, индустрия развлечений и прочие.

HeadHunter же наблюдает небольшое снижение вакансий в сфере добычи в марте, но оно не является критичным. Более того - показатель выше, чем годом ранее. "По итогам марта 2020 года, количество вакансий на сайте в сфере добычи сырья снизилось на 4% по сравнению с февралем 2020 года, но увеличилось на 22% год к году", - сказали в пресс-службе.

При этом число резюме в сфере добычи сырья в марте возросло по сравнению с февралем на 7%, в годовом выражении - на 26%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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