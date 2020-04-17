"Норникель" в 2020 году завершит разработку первой версии подземного дрона

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" завершит в 2020 году разработку уникальных беспилотных летательных аппаратов, способных работать в подземных шахтах, которые могут применяться для осмотра труднодоступных и опасных мест при горнорудных работах. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель Цифровой лаборатории "Норникеля" Алексей Манихин.

"На стадии завершения у нас инициатива по разработке дрона для подземных горных работ, для мест, где отсутствует связь и GPS навигация <…> Мы сейчас приступаем к очередным испытаниям в руднике, во второй половине года планируем завершить разработку", - сказал Манихин.

Он отметил, что сейчас в мире такие беспилотные аппараты существуют на стадии разработок. "Готового решения, отвечающего потребностям нашего производства, нет, хотя в наше время это может звучать странно", - сказал Манихин.

Компания начала разработку подобных дронов в 2018 году.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий "Норникеля" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.