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Пандемия коронавируса нового типа

"Аэрофлот" приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

В авиакомпании не хотят создавать дополнительную нагрузку на контакт-центр и на офисы продаж, пока нет определенности с возобновлением международного воздушного сообщения
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова.

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"Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований. Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", - добавила она.

17 апреля газета "Коммерсантъ" сообщила, что авиабилеты компании в зарубежные города можно купить только с 1 августа. До этого билеты на международные рейсы были доступны с вылетом после 30 апреля.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. Кроме того, приостановили перелеты чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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