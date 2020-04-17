Госдума приняла закон об упрощении процедуры госзакупок для предприятий

Закон предполагает повышение с 300 тыс. до 600 тыс. руб. предельного размера закупки, которую заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, а также устанавливает, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика (сейчас действует предельная норма в 5%)

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, упрощающий процедуру госзакупок для предприятий и облегчающий доступ к госзакупкам для юридических лиц в связи с необходимостью снижения нагрузки на бизнес в период сложной экономической ситуации.

Предусматривается, что установление в извещении об осуществлении закупки и проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика закрытым способом требования об обеспечении гарантийных обязательств является не обязанностью, а правом заказчика. Эта норма вступит в силу 1 июля 2020 года. При этом размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Меняются размеры обеспечения исполнения контракта - в общем случае они устанавливаются в размере от 1/2 процента до 30% начальной (максимальной) цены контракта, а если контрактом предусмотрена выплата аванса, то не менее чем в размере аванса.

Расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению в размере начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

Заказчик получает право не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до 10% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона.

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при исполнении контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных правительством РФ, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Закон меняет порядок проведения госзакупок в связи в установлением на территории РФ в 2020 году нерабочих дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В течение таких нерабочих дней сроки, предусмотренные законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, учитываются в календарных днях, при этом суббота и воскресенье не считаются. Если последний день срока, исчисляемого в соответствии с этим законом, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем).

Как подчеркнул ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ призван дать послабление серьезное предприятиям, которые участвуют в торгах и подают свои заявки. "Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это все, безусловно, ложится нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен и считаем, что правильным было бы поддержать наши предприятия, которые будут участвовать в реализации проектов, упростив процедуры и тем самым обеспечив им доступ на рынок государственных услуг", - сказал он.