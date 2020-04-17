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Госдума приняла закон о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа

До настоящего момента исполнители ГОЗ были обязаны размещать в интернете план закупок

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий обязанности со стороны исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках. Закон был инициирован группой депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.

Сейчас исполнители ГОЗ обязаны размещать в интернете план закупок, при этом действующим законодательством не предусмотрены исключения для закупок в рамках гособоронзаказа. Вместе с тем указание в плане закупок и размещение в интернете сведений о закупках в рамках гособоронзаказа является недопустимым ввиду того, что согласно директивам правительства РФ и коллегии ВПК РФ сведения, предусмотренные законом о гособоронзаказе, не подлежат размещению в открытых источниках интернете, напоминают авторы документа.

"Государственные контракты, как правило, содержат техническое задание, имеющее гриф секретности", - отмечается в пояснительной записке. Размещение совокупности таких сведений в открытых источниках, в том числе в единой информационной системе, учитывая присвоение идентификаторов государственного контракта, позволяет собрать и воспроизвести техническое задание по составным элементам, что может причинить ущерб интересам национальной безопасности и обороны, указывают авторы законопроекта.

Кроме того, учитывая действие международных санкций в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), раскрытие сведений о закупках фактически означает "разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включенным в санкционные списки, что влечет негативные последствия как для поставщиков (дискредитация поставщиков, включение таких поставщиков в санкционные списки, аннулирование экспортных лицензий), так и для предприятий ОПК", говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон предусматривает возможность осуществления закупок закрытым способом в рамках выполнения ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также неразмещение информации о таких закупках в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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