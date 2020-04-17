Меры поддержки бизнеса коснутся 8,4 тыс. предприятий Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Ярославской области разработали меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, они затронут около 8,4 тыс. организаций и предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Региональные меры поддержки бизнеса распространяются на 10 наиболее пострадавших отраслей. Это авиа- и автоперевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, организация конференций и выставок, бытовые услуги населению (парикмахерские, салоны красоты, химчистки и др.), а также стоматологическая практика. В этих сферах работают почти 8,4 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Им сможем помочь в первую очередь", - сказал Миронов.

По его словам, пока в приоритете поддержка предприятий пострадавших отраслей, но охват планируется максимально расширять.

Ранее глава региона сообщал, что на реализацию мер поддержки бизнеса правительство региона направит более 500 млн рублей. Поддержка будет оказываться только предприятиям пострадавших отраслей и при условии сохранения рабочих мест. Для предпринимателей предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей.

Также субъекты малого бизнеса, работающие в пострадавших отраслях, освободят от налога на имущество и транспортного налога. Власти региона приняли решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн рублей, условия выдачи микрозаймов упростят.

Всего в регионе насчитывается более 51 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере занято более 149 тыс. человек.

В Ярославской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 62 человек. С начала пандемии в регионе выздоровели семь человек, в больницах остаются 55 пациентов, их самочувствие удовлетворительное и средней тяжести.