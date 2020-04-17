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Доходы губернатора Кировской области увеличились до 2,6 млн рублей

В 2018 году Игорь Васильев заработал 2,2 млн рублей

КИРОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заработал в 2018 году 2,6 млн рублей, что на 477 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Такие данные приводятся в опубликованной декларации главы региона.

"Декларированный годовой доход за 2019 год - 2 млн 687 тыс. 541 рублей 1 копейка", - говорится в документе. В 2018 году губернатор заработал 2,2 млн рублей.

Согласно декларации, глава региона владеет 1/3 доли в квартире площадью 78,6 кв. м, автомобилями Volkswagen Touareg 2011 года и ВАЗ-21053, в пользовании у главы региона - земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м. Согласно декларации Васильева за 2018 год, в пользовании у губернатора помимо указанного имущества также был земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

Доход супруги губернатора увеличился на 1,2 млн рублей - в 2019 году она заработала 2 млн 216 тыс. 228 рублей (в 2018 году - 952,8 тыс. рублей). В ее собственности - 1/3 доли в квартире площадью 78,6 кв. м и машина Toyota Land Cruiser 200, в пользовании - земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м.

В 2013-2016 годах Васильев возглавлял Росреестр. 28 июля 2016 года назначен врио губернатора Кировской области, 19 сентября 2017 года вступил в должность губернатора региона.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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