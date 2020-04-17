Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - налоговые льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. Документ был внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, закону придается обратная сила - его нормы будут действовать с 1 января 2020 года.

Льготы по налогу на прибыль

В частности, в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к затратам предприятий и с них налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий будут отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.