Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - налоговые льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. Документ был внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.
Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, закону придается обратная сила - его нормы будут действовать с 1 января 2020 года.
Льготы по налогу на прибыль
В частности, в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к затратам предприятий и с них налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий будут отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.
Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Эти субсидии получают налогоплательщики, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и ведущие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утверждает правительство РФ.
Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
Льготы по НДФЛ
От налогообложения по НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Источником финансового обеспечения таких выплат являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.
Также от НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета предприятиями МСП, включенными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции (перечень таких отраслей утверждает правительство РФ).
Льготы по единому сельхозналогу и упрощенке
Для налогоплательщиков, работающих в режиме единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения, предполагается включить в перечень расходов, уменьшающих доходы налогоплательщика, расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госласти.