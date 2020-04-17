Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином регистре сведений о населении РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в регистре. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. При этом информация о наличии транспортных средств, зарегистрированных юридических лицах и владении оружием в перечень не войдет.

Во втором чтении в законопроект было внесено 16 поправок. Основной новацией стало предоставление гражданам и их законным представителям права на получение информации из регистра, раньше его имели только государственные и муниципальные органы. Среди других изменений - возможность использовать единую базу данных для совершения нотариальных действий, уточнение принципов функционирования и целей формирования федерального регистра, а также смена его названия с ресурса на регистр.

Как пояснял в ходе заседания профильного думского комитета замглавы ФНС Виталий Колесников, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния и базы данных МВД. Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь называл инициативу "первым шагом к цифровизации" российского общества.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года фиксируется переходный период, в течение которого устанавливаются особенности создания и ведения федерального ресурса о населении, формирования и использования содержащихся в нем сведений.