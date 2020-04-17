В России стартовали продажи первого планшета Huawei MatePad Pro в премиальном сегменте

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Huawei открыла в России продажи первого флагманского планшета в высоком ценовом сегменте. Как сообщила пресс-служба компании, MatePad Pro стал первым планшетом с беспроводной зарядкой и возможностью заряжать другие гаджеты.

По итогам предзаказа, который проходил в России с 8 по 16 апреля, было отгружено больше 1,2 тыс. планшетов Huawei MatePad Pro, причем большее количество устройств было зарезервировано и предоплачено пользователями уже в течение первых трех дней с начала предзаказа, отметили в компании.

Новый планшет с диагональю экрана 10,8 дюйма построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 990 и поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Гаджет работает на операционной системе EMUI 10.0.1 на базе Android 10.0. Также компания впервые оснастила планшет беспроводной зарядкой, которая позволяет не только заряжать само устройство, но и подзаряжать от него другие гаджеты.

На Huawei MatePad Pro предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery, который стал полноценной альтернативой Google Play после того, как было объявлено, что новые гаджеты китайской компании будет выпускаться без мобильных сервисов Google.

В планшете также есть режим проекции экрана смартфона на экран планшета с функцией "Мультискрин" (технология Huawei Share): подключив смартфон, пользователь получит доступ к его памяти, сможет общаться в мессенджерах, принимать звонки, копировать и редактировать файлы на планшете, не беря в руки телефон.

С 17 апреля планшет доступен в официальных магазинах Huawei и у партнеров компании. Рекомендуемая розничная цена от 44 тыс. 990 руб. за версию с Wi-Fi и 49 тыс. 990 руб. за модификацию с дополнительным модулем LTE. Планшет представлен в России в цвете "полночный серый".