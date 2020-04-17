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Mail.ru Group запустила конкурента Microsoft и Google на рынке корпоративной почты

Почтовый сервис использует собственные сервера, обеспечивая безопасность данных, и выбирает оптимальные способы обработки данных, чтобы снизить нагрузку на сервера клиентов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group в дополнение к имеющимся платформам для бизнеса запустила корпоративный почтовый сервис, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Предполагается, что сервис должен составить конкуренцию популярным платформам от Microsoft (Exchange) и Google (Gmail).

Ранее Mail.ru Group уже запустил корпоративный мессенджер Myteam, "облачный" сервис для бизнеса Teambox и браузер Atom, которые вместе с новым почтовым сервисом для корпораций формируют единую платформу для бизнеса, рассказали в компании.

Почтовый сервис использует собственные сервера, обеспечивая безопасность данных, и выбирает оптимальные способы обработки данных, чтобы снизить нагрузку на сервера клиентов и сэкономить место в хранилище. Также почта встраивается в IT-инфраструктуру организаций различных отраслей и синхронизируется с сетью учетных записей сотрудников, что дает доступ работникам к корпоративной информации.

По словам заместителя вице-президента, руководителя направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егора Ганина, продукт создан на базе "Почты Mail.ru" - крупнейшего почтового сервиса в стране, который насчитывает около 100 млн пользователей. "У множества россиян есть личные ящики Mail.ru, а значит, при внедрении решения, сотрудникам компании не придется переучиваться и привыкать к чему-то новому, что существенно сократит издержки компании", - отметил он.

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