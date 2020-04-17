Госдума разрешила иностранцам продлевать патент на работу, не покидая Россию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, который позволит иностранцам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая Россию.

Речь идет об иностранных гражданах, прибывших в РФ в порядке, не требующем получение визы. Теперь у них появляется право неоднократно продлевать патент, оставаясь в России. Согласно прежним нормам, патент выдавался иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев с возможностью его однократного переоформления. Иными словами, иностранец мог осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без выезда в течение двух лет.

Автором инициативы выступил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ). В пояснительной записке он указывает, что закон направлен в том числе на защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции в России. По его словам, "данный подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а работодателям позволит на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран".