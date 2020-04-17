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Набиуллина отметила небольшой рост экономической активности в РФ на прошедшей неделе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Смягчение в отдельных регионах ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и адаптация компаний и граждан к новым условиям обеспечили некоторый подъем экономической активности в РФ на минувшей неделе. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, плюс постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечила на прошлой неделе не только стабилизацию, но даже некоторый подъем экономической активности в сравнении с предшествующей неделей", - сказала она.

"Это мы видим и по некоторому восстановлению потребления электричества, и по некоторому росту финансовых потоков", - добавила глава Банка России.

По ее словам, потребительские цены в РФ с 7 по 13 апреля выросли на 0,2%, что ниже темпов роста за предыдущие недели. 

ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий населения, но это временно - Набиуллина. 

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