Госдума уточнила правила применения моратория на возбуждение дел о банкротстве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, уточняющий правила применения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Документ был оформлен в виде поправок ко второму чтению законопроекта о деятельности страховых посредников в интернете.

В закон "О несостоятельности (банкротстве)" вносятся изменения, закрепляющие право любого лица, на которое распространяется действие моратория на возбуждение дел о банкротстве, заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. При этом в случае продления правительством РФ действия моратория, ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении его моратория утрачивает силу. Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Также, согласно принятому закону, признается утратившим силу положение о том, что в делах о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он распространялся, признаются ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория. Речь идет о сделках по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей (кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств не превышает 1% стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период на дату введения моратория).

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

31 марта Госдума приняла в пакете мер по борьбе с пандемией в третьем чтении закон, предоставляющий правительству возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий может вводиться для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится по заявлениям кредиторов на срок, определенный правительством. По решению кабинета министров срок действия моратория может быть продлен, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.