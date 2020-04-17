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Госдума приняла закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

На территории вокруг объекта ТЭК будет реализован особый режим защиты объекта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициированный правительством РФ закон об определении зоны безопасности вокруг объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Документ разработан в соответствии с поручениями президента и правительства для совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности отдельных объектов ТЭК, особенности защиты которых требуют дополнительных мер, а также установления дополнительных территориальных ограничений вокруг них.

Закон вводит понятие "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса" - под ним подразумевается территория (акватория) вокруг объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима защиты такого объекта от актов незаконного вмешательства.

Правительство РФ наделяется полномочиями на основании представления Минэнерго России, согласованного с ФСБ России и Росгвардией, определять отдельные объекты ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, с описанием местоположения границ таких зон. Также правительство будет определять особенности обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК в зоне безопасности, включая связанные с такими особенностями меры по обеспечению особого режима защиты от актов незаконного вмешательства.

Закон обусловлен необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус, отмечается в пояснительной записке. "В первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями", - указывают в правительстве.

В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, и порядок их финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен правительством РФ. В этот перечень могут быть включены объекты, расположенные на иной территории РФ, отмечается в пояснительной записке.

Во втором чтении из закона было исключено указание на то, что объекты ТЭК, обеспечение безопасности которых осуществляется исключительно подразделениями или организациями Минэнерго России, определяются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

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