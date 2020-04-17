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В ФАС заявили об отсутствии необходимости в экспортных соглашениях на рынке сахара

Необходимость в экспортных соглашениях на рынке сахара сейчас отсутствует - ФАС.

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Набиуллина отметила небольшой рост экономической активности в РФ на прошедшей неделе
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