ЦБ не ожидает масштабного стресса для банков РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ЦБ РФ не ожидает масштабного стресса для российских банков, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Мы не ожидаем масштабного стресса в банковской системе и сжатия маржи, как это было, например, в 2014 году", - пояснила она.

Глава ЦБ также добавила, что регулятор в нынешних условиях не видит необходимости в докапитализации банков со стороны правительства. В целом банковская система, по ее мнению, останется прибыльной на фоне рекордных показателей прибыли прошлого года, которая может стать источником капитализации банков в этом году.

При этом, по ее словам, ожидается снижение прибыли у банков, увеличение резервов по активам, так как будет происходить ухудшение качества активов, будет сокращаться комиссионный и процентный доход банков, но не так сильно как в 2014 году. "Иначе не может быть в таких условиях, но те реструктуризации, которые сейчас проходят, позволят многим заемщикам сохранить на будущее свою кредитоспособность", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, ситуация с коронавирусом не должна существенно сказаться на отзывах лицензий у российских банков. "Мы не ожидаем, что текущая ситуация, какая бы она ни была сложная, существенно скажется на динамике, на тенденциях по отзыву лицензий. Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы, и к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточными капиталом и ликвидностью, в хорошей форме. Безусловно, какие-то случаи могут быть, но это, скорее всего, не будет связано с кризисом или с ситуацией с распространением пандемии", - сказала она.

Регуляторные послабления

Банк России распространил регуляторные послабления по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, а не только на признанные пострадавшими от коронавируса, сообщила Набиуллина. "Ключевая [принятая Банком России сегодня] мера в части реструктуризации - это распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, не только пострадавшие, в случае, если до начала ограничительных мер у заемщика было высокое кредитное качество", - сказала она.