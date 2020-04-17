Фонд микрофинансирования на Кубани выдал льготные кредиты бизнесу на 1,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 10 пострадавшим от коронавируса предприятиям региона льготные займы под 0,1% на общую сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти Кубани направили 1,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе в период пандемии коронавируса за счет докапитализации фондов поддержки предпринимателей.

"В краевом фонде микрофинансирования 10 пострадавших от коронавируса предприятий Кубани получили займы под 0,1%. Кредиты на максимально выгодных условиях предоставлены на общую сумму 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел с главами субъектов совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавируса в России. В частности, Путин поручил кабмину с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, этот документ должен позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, рынки, ярмарки и прочие объекты сферы услуг, курорты приостановили прием отдыхающих. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

Поддержка характерных для региона отраслей

Кроме того, Сбербанк включил ряд дополнительных, характерных для Краснодарского края отраслей в собственную программу реструктуризации кредитов для предприятий, пострадавших от коронавируса, сообщила ТАСС управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяной Сергиенко.

"Для Краснодарского края мы добавили отрасли в рамках своей программы реструктуризации. Мы выделили производство строительных материалов, розничную и оптовую торговлю товарами выборочного спроса, гостиничный и санаторно-курортный бизнес и направление коммерческой недвижимости, потому что у нас очень много сдается в аренду торговых центров, торгово-офисных центров, и, когда сейчас все закрыто, тяжело и арендаторам и арендодателям", - сказала Сергиенко.

По данным пресс-службы Краснодарского отделения Сбербанка, в собственною программу реструктуризации банка вошли с учетом федерального перечня 11 отраслей. Программа предусматривает увеличение срока кредитования до шести месяцев, отсрочку погашения как основного долга, так и процентов на тот же срок и другие преференции для пострадавших компаний.