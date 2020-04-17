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Пандемия коронавируса нового типа

Предприниматели поделятся решениями для работы в кризис

Истории опубликуют на портале стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) и портал стопкоронавирус.рф запускают специальный проект #РешениеЕсть, в котором представители малого и среднего предпринимательства будут рассказывать о своих бизнес-решениях, принятых для работы в условиях ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу сайт стопкоронавирус.рф.

"С периодичностью 2-3 раза в неделю будут выходить истории предпринимателей, которые, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, находят неординарные бизнес-решения", - говорится в сообщении.

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Пандемия коронавируса больно ударила по экономике, прежде всего по малым и средним предприятиям, от которых зависит работа и доходы множества людей, отметила генеральный директор автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", отвечающей за работу сайта стопкоронавирус.рф, София Малявина.

"Но именно сейчас общество осознало, насколько важна для всех нас работа предпринимателей, а сами бизнесмены - и крупные, и малые - демонстрируют в эти дни примеры настоящей благотворительности. Цель спецпроекта <...> - показать, какие решения принимают российские предприниматели, задача которых - удержать свои компании на плаву и сохранить персонал. Идеальный результат - если кейсы наших спикеров подскажут путь другим предпринимателям", - приводят ее слова на сайте стопкоронавирус.рф

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11 таких отраслей.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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