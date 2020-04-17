Продажи слабоалкогольных напитков в РФ в марте выросли на 7,9%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем розничных продаж слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в России в марте 2020 года вырос на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 489,3 тыс. дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

Продажи слабоалкогольных напитков за первый квартал 2020 года выросли на 9,4% и составили 1,4 млн дал. В союзе также сообщили о том, что розничные продажи вина в России в январе - марте выросли на 5,9%, до 12,1 млн дал, в марте - на 5,7%, до 4,5 млн дал. Рост продаж игристых вин за первый квартал составил 4,3%, до 3,9 млн дал, за март - 1,9%, до 1,4 млн дал.

Приводя данные по реализации крепкого алкоголя в рознице, в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили о том, что объем продажи водки в январе - марте 2020 года составил 17,3 млн дал, что на 1,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В марте было продано 6,2 млн дал водки, что на 4% превышает показатель марта 2019 года. По данным союза, объем розничной продажи коньяка за первый квартал 2020 года вырос на 1%, до 2,9 млн дал, за март - на 0,3%, до 970,3 тыс. дал.

В целом, как сообщают эксперты, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - марте 2020 года вырос на 2,1% и составил 50,8 млн дал, в марте - на 1,8%, до 18,1 млн дал.