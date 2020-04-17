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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Никаких оснований для этого нет, подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Набиуллина уточнила, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.

"Второе - в этом нет абсолютно никакой необходимости, у нас все нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы", - добавила глава регулятора.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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