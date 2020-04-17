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Банки пообещали оперативно выдать беспроцентные кредиты бизнесу

По данным Минэкономразвития, из 3,5 тыс. обращений на общую сумму в 24 млрд рублей одобрено 1,5 млрд рублей, при этом выдано всего 400 млн руб
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Программа выдачи беспроцентных кредитов на зарплату бизнесу официально была запущена 8 апреля, крупнейшие банки начали выдавать такие кредиты неделей ранее. По данным Минэкономразвития РФ, было подано 3,5 тыс. обращений на общую сумму в 24 млрд рублей. При этом финансовые организации одобрили займы на 1,5 млрд рублей, а реально выдано всего 400 млн рублей. ТАСС выяснил, почему программа пока реализуется медленными темпами и какие условия ставят банки перед заемщиками.

"Банки неохотно идут навстречу заемщикам"

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства сообщал, что банки тяжело включаются в программу беспроцентных кредитов предприятиям из-за внутренней бюрократии и убыточности таких займов. Ранее он лично проверил выдачу таких кредитов, и операторы двух крупных банков заявили о пока не работающей программе. На отказы и ограничения при рассмотрении заявок жалуются и сами предприниматели.

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Ранее о "починке" беспроцентных кредитов высказывался глава государства Владимир Путин. На совещании с членами правительства он отметил, что программы работают плохо - "получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам".

Такого же мнения придерживается и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, который назвал "неработающей систему выдачи кредитов под 0%" на зарплаты. Ранее он представил результаты своей "контрольной закупки", проведенной в 29 из 85 регионов: заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняются банками примерно в 80% случаев.

В Банке России сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малым и среднем предпринимателям (МСП) на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми такое право получили Сбербанк, ВТБ и МСП банк, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу до 8 апреля, позже к ним присоединились Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие".

Только своим

Депутат Госдумы Александр Якубовский обратился с письмом в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и главы Сбербанка Германа Грефа (письма есть в распоряжении ТАСС). В своем обращении он отметил, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем МСП, которые являются зарплатными клиентами банка.

Сбербанк от комментариев ТАСС отказался, в правительстве это обращение комментировать также не стали. Комментариями пресс-службы Банка России ТАСС пока не располагает.

Реакция банков после критики

Банк ВТБ на следующий день после замечаний президента сообщил, что кредитная организация с 15 апреля отменила требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного кредита на выплату зарплат сотрудникам, работающим в сфере МСП. В этом убедился и корреспондент ТАСС, позвонив на горячую линию банка: сотрудник кол-центра сообщил, что кредит может взять субъект МСП, который имеет или зарплатный проект, или расчетный счет в банке, и чей ОКВЭД (сборник кодов, присвоенных видам деятельности компаний) признан наиболее пострадавшим от пандемии.

В Сбербанке ТАСС не сообщили, будет ли кредитная организация пересматривать условия предоставления беспроцентных кредитов.

В начале апреля правительство расширило перечень наиболее пострадавших отраслей. В перечень вошли сферы культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес, общественное питание, кинотеатры.

Включили, но пока не запустили

В кол-центре банка "Открытие" ТАСС сообщили, что банк включили в перечень, однако программа пока не запущена. "В самое ближайшее время мы запустим программу, и вся информация появится на сайте", - сказал сотрудник кол-центра.

В Промсвязьбанке отметили, что программа доступна для наиболее пострадавших от пандемии отраслей малого бизнеса только при наличии зарплатного проекта и расчетного счета. При этом кредитная организация сейчас активно оформляет новые зарплатные проекты. Также условием для положительного решения по выдаче кредита является отсутствие активных дел о банкротстве за последние полгода.

Что дальше

Путин на заседании правительства 15 апреля отметил, что поручительства госкорпорации ВЭБ.РФ в размере до 75% должны увеличить интерес банковского сектора к этому продукту. В пресс-службе Промсвязьбанка это подтвердили, отметив своевременность такой меры.

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"Менее, чем за неделю в банке были полностью трансформированы процессы под выдачу кредитов по программе 0%. Кредит в рамках этой программы можно оформить полностью онлайн всего по двум документам. За последние три дня в ПСБ поступило более 1 тыс. заявок на выдачу кредита на выплаты зарплат малым предприятиям и ИП, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Из них уже более 100 заявок одобрено. Средняя сумма выданных по программе кредитов в банке составляет 600 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе банка.

В МСП банке ТАСС сообщили, что у них процент одобрения кредитов составляет порядка 70%. Среди компаний, получивших кредиты, есть как действующие, так и новые клиенты банка. Средний срок рассмотрения заявки - один рабочий день. "С 1 апреля 2020 года МСП банк одобрил более 150 кредитов на общую сумму около 500 млн рублей по ставке 0%. Благодаря финансовой поддержке банка зарплатами будут обеспечены около 4,5 тысяч работников", - отметили в пресс-службе.

Представитель Сбербанка сообщил ТАСС, что на данный момент в банк уже подано более 3 тыс. заявок, 1,3 тыс. из них уже одобрены. "Все остальные заявки находятся в работе, мы постараемся максимально оперативно помочь нашим клиентам", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По словам Решетникова, в ближайшее время к программе подключатся еще 25 банков. Мишустин заявлял, что правительство создало "абсолютно доступные условия", на которых банки должны выдавать "нулевые" кредиты исходя из поручений главы государства.

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