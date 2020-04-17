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Кремль фиксирует недостаточную эффективность мер поддержки МСП

Дмитрий Песков сообщил, что над этим ведется работа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.

"Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что по итогам первой недели реализации дополнительных мер поддержки предприниматели и граждане столкнулись с серьезными трудностями использования анонсированных правительством инструментов и льгот.

Представитель Кремля отметил, что все поступающие жалобы сейчас анализируются. "Безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает", - заверил он. Песков отметил, что все эти факты также хорошо известны и координационной комиссии правительства, которая ежедневно принимает меры. "Вы вчера видели, что Мишустин только вчера этим занимался, это обсуждал", - сказал Песков.

Анонсированные меры поддержки

Правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11 таких отраслей. Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

тогам первой недели реализации дополнительных мер поддержки предприниматели и граждане столкнулись с серьезными трудностями использования анонсированных правительством инструментов и льгот.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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