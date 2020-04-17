РЖД готовы предоставить бизнесу отсрочку арендных площадей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. РЖД готовы предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочки на уплату аренды недвижимости холдинга на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, это касается и вокзальных площадей, говорится в сообщении РЖД.

Отсрочка могут предоставить на беспроцентной основе на период действия специальных административно-правовых режимов, введенных решениями органов власти субъектов РФ, но не более шести месяцев с даты введения соответствующего режима.

Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков.

Новые условия затронут и те субъекты малого и среднего бизнеса, вид деятельности которых не подпадает под ограничения, вводимые решениями органов власти, но испытывающих негативное влияние из-за снижения покупательского спроса и пассажиропотока. Отсрочка будет предоставляться по обращению арендаторов с условием погашения задолженности равными платежами в течение года.