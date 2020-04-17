{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД готовы предоставить бизнесу отсрочку арендных площадей

Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. РЖД готовы предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочки на уплату аренды недвижимости холдинга на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, это касается и вокзальных площадей, говорится в сообщении РЖД.

Отсрочка могут предоставить на беспроцентной основе на период действия специальных административно-правовых режимов, введенных решениями органов власти субъектов РФ, но не более шести месяцев с даты введения соответствующего режима.

Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков.

Новые условия затронут и те субъекты малого и среднего бизнеса, вид деятельности которых не подпадает под ограничения, вводимые решениями органов власти, но испытывающих негативное влияние из-за снижения покупательского спроса и пассажиропотока. Отсрочка будет предоставляться по обращению арендаторов с условием погашения задолженности равными платежами в течение года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кремль фиксирует недостаточную эффективность мер поддержки МСП
Дмитрий Песков сообщил, что над этим ведется работа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС