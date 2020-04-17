Песков: текущая динамика цен на нефть является поводом для тщательного мониторинга

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Текущая динамика цен на нефть является поводом для тщательного мониторинга и предметом пристального внимания руководства всех стран. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на рынках, где цена на нефть продолжает падать, несмотря на решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 9,7 млн баррелей с мая 2020 года.

"Это, безусловно, повод для очень тщательного мониторинга. Динамика этих цен и состояние международных энергетических рынков - это сейчас предмет самого пристального внимания и руководства страны, собственно, руководства всех стран мира", - сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что эффект от новой сделки ОПЕК+ еще обязательно наступит. По его словам, это случится после того, как начнется практическая реализация договоренности в мае 2020 года. "Сделка же еще не активирована, она финализирована, но технологически еще должна будет начаться ее реализация, а на это потребуется какое-то количество дней, - сказал он. - Поэтому эффект еще обязательно наступит".