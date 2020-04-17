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Обновлено 

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

Банк России также рекомендует кредиторам на период самоизоляции не проводить очные встречи с должниками

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам (далее - кредиторам) приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", - отмечается в сообщении.

Также регулятор рекомендует кредиторам не проводить очные встречи с должниками на время срока самоизоляции.

Кроме того, для упрощения процедуры реструктуризации кредитов физлиц регулятор предоставил банкам возможность не признавать такие займы реструктурированным в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года при расчете надбавок к коэффициентам риска. Это позволит кредитным организациям применять в указанных случаях прежние, более низкие, надбавки к коэффициентам риска вне зависимости от даты реструктуризации.

 

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