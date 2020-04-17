Банки смогут понизить показатель налоговой нагрузки заемщиков из пострадавших отраслей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ЦБ предоставит российским банкам возможность скорректировать за I-III кварталы показатель налоговой нагрузки заемщиков из пострадавших отраслей c 0,9% до 0,5%, говорится в материалах регулятора.

"Банк России предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I-III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9% до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден правительством Российской Федерации", - отмечается в материалах.

Возможность корректировки показателя на указанный период будет предоставлена в связи с продлением на три-шесть месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, добавили в ЦБ. Показатель налоговой нагрузки рассчитывается банками, чтобы определить платежеспособность потенциального клиента, а налоговиками - для анализа, не уклоняется ли предприятие от уплаты налогов. Он также необходим банкам для оценки рентабельности компании.

Также в материалах регулятора отмечается, что Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации", за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.

Кроме того, ЦБ предоставит кредитным организациям право не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.

Коэффициенты риска по ипотечным ссудам

Банк России в середине 2020 года также снизит коэффициенты риска по некоторым ипотечным ссудам до 20-50% с 35-100%. Это будет способствовать снижению ставок по ипотеке.

"В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить реализацию в России стандарта Базеля III в части розничного кредитования. К середине 2020 года будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV (коэффициент "кредит/ залог") менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20-50% (в настоящее время - 35-100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", - указывает ЦБ.

В ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля ипотечного кредитования в российской экономике пока не слишком большая, но ипотека решает проблему доступности жилья для граждан и вносит большой вклад в развитие экономики. "В этом смысле очень важны те меры, те решения, которые были вчера озвучены по поддержке ипотеки президентом, и это поддержит рынок ипотеки", - сказала она.

В то же время Набиуллина отметила, что ЦБ видит отдельные случаи ужесточения банками условий по ипотеке, но они оправданы растущими рисками. "Обычно банки рассматривают - и правильно, обоснованно это делают - первоначальный взнос как способность заемщика накапливать средства и, соответственно, впоследствии обслуживать кредит. Конечно, сейчас растут кредитные риски для банков, и банки рассматривают разные способы эти риски ограничить", - добавила глава регулятора.