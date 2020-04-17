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Пандемия коронавируса нового типа
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Банки смогут понизить показатель налоговой нагрузки заемщиков из пострадавших отраслей

ЦБ также снизит коэффициенты риска по некоторым ипотечным ссудам. Предполагается, что это будет способствовать снижению ставок по ипотеке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. ЦБ предоставит российским банкам возможность скорректировать за I-III кварталы показатель налоговой нагрузки заемщиков из пострадавших отраслей c 0,9% до 0,5%, говорится в материалах регулятора.

"Банк России предоставляет кредитным организациям возможность скорректировать за I-III кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9% до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден правительством Российской Федерации", - отмечается в материалах.

Возможность корректировки показателя на указанный период будет предоставлена в связи с продлением на три-шесть месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, добавили в ЦБ. Показатель налоговой нагрузки рассчитывается банками, чтобы определить платежеспособность потенциального клиента, а налоговиками - для анализа, не уклоняется ли предприятие от уплаты налогов. Он также необходим банкам для оценки рентабельности компании.

Также в материалах регулятора отмечается, что Банк России не будет применять меры, предусмотренные статьей 74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации", за допущенные уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.

Кроме того, ЦБ предоставит кредитным организациям право не учитывать период с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.

Коэффициенты риска по ипотечным ссудам

Банк России в середине 2020 года также снизит коэффициенты риска по некоторым ипотечным ссудам до 20-50% с 35-100%. Это будет способствовать снижению ставок по ипотеке.

"В целях повышения доступности ипотеки Банк России планирует с опережением осуществить реализацию в России стандарта Базеля III в части розничного кредитования. К середине 2020 года будут реализованы положения, относящиеся к оценке риска по ипотечным ссудам. Коэффициенты риска по стандартным ипотечным кредитам с LTV (коэффициент "кредит/ залог") менее 100% и приемлемым уровнем показателя долговой нагрузки будут установлены в диапазоне 20-50% (в настоящее время - 35-100%), что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке", - указывает ЦБ.

В ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля ипотечного кредитования в российской экономике пока не слишком большая, но ипотека решает проблему доступности жилья для граждан и вносит большой вклад в развитие экономики. "В этом смысле очень важны те меры, те решения, которые были вчера озвучены по поддержке ипотеки президентом, и это поддержит рынок ипотеки", - сказала она.

В то же время Набиуллина отметила, что ЦБ видит отдельные случаи ужесточения банками условий по ипотеке, но они оправданы растущими рисками. "Обычно банки рассматривают - и правильно, обоснованно это делают - первоначальный взнос как способность заемщика накапливать средства и, соответственно, впоследствии обслуживать кредит. Конечно, сейчас растут кредитные риски для банков, и банки рассматривают разные способы эти риски ограничить", - добавила глава регулятора.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
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Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным
Банк России рассмотрит этот вопрос на заседании 24 апреля
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