Проект документа о расширении числа получателей транспортной субсидии внесен в кабмин

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Проект постановления о расширении числа получателей транспортной субсидии внесен в правительство РФ, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В правительство Российской Федерации внесен проект постановления о государственной поддержке предприятий промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку продукции на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Документ разработан в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и принимаемых государством антикризисных мер", - отмечается в сообщении.

Предлагаемые меры

Согласно документу, компании смогут компенсировать затраты по контрактам на поставку продукции автомобильным, воздушным и водным транспортом, а также издержки, связанные с арендой вагонов, платформ и контейнеров. Возможна компенсация расходов на топливо при перевозке своим ходом и на использование специализированных перевозчиков и экспедиторов при перевозке драгоценных камней и металлов.

Поддержка распространяется на компании, не вошедшие в реестр получателей субсидии в 2020 году по итогам квалификационного отбора, и будет предоставляться в порядке поступления соответствующих заявок. Предприниматели также могут претендовать на компенсацию затрат на хранение сроком до двух месяцев продукции на складах третьих лиц. Кроме того, предусмотрен ряд упрощений подтверждения производства продукции на территории России.

РЭЦ станет агентом правительства РФ по администрированию программы поддержки и с мая этого года сможет принимать заявки на компенсацию транспортных затрат компаниям в рамках нового механизма. Субсидия будет предоставляться ежеквартально в порядке очередности регистрации соответствующих заявлений.

В течение года компания может претендовать на субсидии в размере до 500 млн рублей.

"В условиях пандемии достаточно волатильны цены на транспортировку. Они определяются перевозчиками в момент бронирования и не могут быть гарантированы надолго. Львиная доля затрат организаций относится к логистическим затратам при поставках своей продукции конечным покупателям. Предусмотренная мера государственной поддержки значительно повышает конкурентоспособность нашей продукции, снижая логистическую нагрузку на российский бизнес при доставке своих товаров покупателям", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Она пояснила, что акцент в предлагаемых мерах сделан на транспортной субсидии, прежде всего, потому, что данный механизм в прошлом году показал свою эффективность, а также был крайне востребован. Как напомнили в РЭЦ, общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию аналогичной программы поддержки транспортировки продукции, составила 17,7 млрд рублей.

По мнению заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, в текущих условиях крайне важно оказать дополнительную поддержку отечественным производителям глобально конкурентоспособной продукции.

"Компенсация затрат на транспортировку традиционно пользуется особым спросом со стороны предприятий машиностроения, химии, стройматериалов, других высокотехнологичных отраслей. Сейчас эта мера поддержки приобретает особую актуальность для компаний фармацевтической и медицинской промышленности. Любое снижение непроизводственных издержек положительно влияет на экономическую устойчивость промпредприятий", - сказал он.