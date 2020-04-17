ЦБ сообщил о росте кредитования российских компаний

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кредитование российских компаний с 1 по 14 апреля в банках РФ выросло на 0,4%, розничное - незначительно сократилось, отмечается в еженедельном сборнике Банка России "Финансовый пульс". ЦБ указывает, что это предварительные данные.

"После рекордного роста кредитования в марте, в первой половине апреля произошло его замедление. По предварительным данным, кредитные требования банков к российским компаниям выросли на 0,4%, а к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) - незначительно сократились", - отмечает ЦБ.

Профицит ликвидности банков

Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, по состоянию на 16 апреля вырос до 2,5 трлн с 2,3 трлн рублей в конце марта.

"Ситуация с краткосрочной ликвидностью в целом остается благоприятной. Структурный профицит ликвидности незначительно вырос с конца марта, составив 2,5 трлн рублей на 16 апреля 2020 года", - отмечает регулятор.

Жалобы на финансовые услуги

Количество жалоб от потребителей финансовых услуг в РФ в период с 9 по 15 апреля вырос на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в обзоре ЦБ.

"За период с 9 по 15 апреля 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, выросло на 5,1% по сравнению с периодом со 2 по 8 апреля", - отмечает регулятор.

Самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций (МФО), по данным ЦБ, остается проблема с погашением кредитов, в том числе реструктуризация или рефинансирование займов. Как уточнили в регуляторе, этой темы касалось 50,4% всех жалоб. "Чаще всего жалобы касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса", - подчеркивается в материалах ЦБ.