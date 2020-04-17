Сбербанк запускает услугу открытия эскроу-счета из дома

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сбербанк предоставил возможность открытия счета эскроу без посещения офиса кредитной организации. Как говорится в пресс-релизе банка, услугой могут воспользоваться как клиенты, так и покупатели недвижимости, не являющиеся его клиентами.

По словам директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко, услуга открытия эскроу-счета из дома запущена, "чтобы текущие обстоятельства не повлияли на планы наших граждан по приобретению недвижимости".

Сотрудники банка будут доставлять клиенту договор на подписание на дом.

Отмечается, что счет эскроу будет открыт в день подписания договора.