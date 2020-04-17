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Колебания курса рубля
Обновлено 

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

Это на 76,8 копейки ниже предыдущего показателя

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 18-20 апреля официальный курс доллара на уровне 73,9441 рубля, что на 76,8 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен на 1 руб. 16,8 копейки - до 80,111 рубля.

В ходе торговой сессии 17 апреля на Московской бирже курс доллара опускался до 73,43 руб., а курс евро - до 79,82 руб.

Как ранее сообщал ЦБ, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим месяцем, регулятор планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
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