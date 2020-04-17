Минкомсвязь попросила правительство включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей

"Максут Шадаев обратился к Михаилу Мишустину о включении медиа в число наиболее пострадавших отраслей. Как раз вчера на комитете Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи было решено запросить все отраслевые союзы и объединения: какие меры поддержки нужны? Все предложения детально обсудим на заседании комитета", - написал Хинштейн.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить медиа в число наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") на своей странице в Twitter .

Согласно приложенному фото документа к тексту в Twitter, глава Минкомсвязи в письме сообщает, что отечественная медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности и помогая гражданам, органам власти успешно справляться со всеми сложностями текущей ситуации.

"При этом финансовая основа медиаиндустрии - это доходы от рекламы, значительную часть в которых составляли доходы от рекламы отраслей, вошедших в перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденный постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 г. В связи с этим организации СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, теряют доходы и многие редакции будут вынуждены в ближайшие недели принимать болезненные решения о сокращении своей деятельности, а некоторые - и о прекращении, поскольку не могут рассчитывать на те меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей", - написал Шадаев.

Между тем, такие меры, по мнению Шадаева, как льготная ставка страховых взносов, отсрочка налоговых и иных обязательных платежей, мораторий на проведение разного рода проверок, кредитные каникулы и другие меры поддержки наиболее пострадавших отраслей позволили бы предотвратить массовые банкротства организаций в сфере медиа, в первую очередь среди региональных СМИ, в которых работают десятки тысяч человек.

"В связи с этим Минкомсвязью РФ подготовлен проект постановления правительств РФ "О внесение изменений в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции", в части, касающейся сферы СМИ. Просим поддержать и поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти оперативно рассмотреть представляемый Минкомсвязью РФ проект постановления", - написал в письме Шадаев.

О ситуации в отрасли

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что рынок рекламы в РФ по итогам 2020 года может сократиться, несмотря на наблюдающийся общий рост аудитории СМИ. По его словам, телевидение может потерять 30-35% рекламных бюджетов, радио - свыше 50%, газеты - до 50% рекламных бюджетов на бумаге, трети в цифре и 25% поступлений от продаж в рознице. Общие потери индустрии с книжной отраслью, отмечал Волин, могут достичь 100 млрд рублей по итогам года, или примерно одной пятой от ее объема.