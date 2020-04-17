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Минсельхоз рассчитывает на положительную динамику производства АПК в 2020 году

Министерство сохраняет прогноз по экспорту в 2020 году в размере $25 млрд

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз рассчитывает на положительную динамику производства агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2020 г. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Сельское хозяйство в последние годы является драйвером российской экономики и показывает хорошие темпы роста по всем ключевым направлениям - в производстве зерновых, овощей, скота и птицы, молока. Рассчитываем, что тенденция предыдущих лет сохранится, и в этом году АПК также продемонстрирует положительную динамику", - сказала она.

Прогнозы по экспорту

Минсельхоз сохраняет прогноз по экспорту агропромышленного комплекса (АПК) РФ в 2020 году в размере $25 млрд. 

"В соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК" объем поставок сельхозпродукции и продовольствия на внешние рынки в 2020 г. составит $25 млрд. Мы планируем выполнить целевой показатель", - сказала она.

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