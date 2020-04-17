Мишустин подписал постановление о создании сахарных экспортных объединений

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, допускающее создание экспортного объединения на рынке сахара, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе онлайн-конференции.

"Проект постановления, допускающего создание экспортного объединения на рынке сахара, уже подписан председателем правительства Российской Федерации. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что она позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках. Нам нужно усиливать позиции отечественных компаний в мире", - сказала Лут.