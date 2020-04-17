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Доход губернатора Ленобласти за 2019 год вырос на 1 млн рублей

Всего Александр Дрозденко заработал чуть больше 6 млн рублей за год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Доход губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за 2019 год вырос на сумму около 1 млн рублей по сравнению с 2018 годом, его супруга за прошлый год увеличила доход на сумму около 1,6 млн рублей. Об этом говорится в декларации о доходах главы региона, опубликованной в пятницу на сайте регионального правительства.

"Декларированный годовой доход - 6 млн 007 тыс. 445 рублей 89 копеек", - говорится в документе. В прошлом году доход Дрозденко составлял 5,022 млн рублей.

Согласно декларации, в пользовании Дрозденко так же, как и в прошлом году, находится квартира в России площадью 305 квадратных метров, а также жилой дом площадью 327,9 квадратных метров. Из движимого имущества в собственности Дрозденко находится кроссовер Volvo XC 90, квадроцикл "Ямаха-700", снегоход "Ski-doo" и два прицепа.

По данным декларации, изменилась модель мотоцикла Harley Davidson, принадлежащего губернатору. В 2018 году Дрозденко декларировал модель Tri Glide Ultra - по данным открытых источников это трехколесный мотоцикл, в 2019 году он обозначил в декларации модель FLHXSE - классический двухколесный мотоцикл.

Доход супруги губернатора вырос в 2019 году на сумму около 1,6 млн рублей - до 16,25 млн рублей. За 2018 год ее доход составлял 14,645 млн рублей. В ее собственности также находится внедорожник Land Rover Discovery, а также земельные участки, жилой и гостевой дома, хозблок с гаражом, доля в квартире и автостоянке, два нежилых здания.

В декларации за 2018 год был также указал несовершеннолетний ребенок, который владел одной третью долей квартиры площадью 305 квадратных метров. В 2019 году он не указан в декларации.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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