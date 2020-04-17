Сбербанк одобрил 3,1 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплату

"Мы фиксируем постоянный приток новых заявок по программе кредитования на зарплату [под] 0%, при этом в Сбербанке растет доля одобрений по ним. Чуть более, чем за неделю нами принято заявок на сумму уже более 6,5 млрд рублей, одобрено кредитов на сумму 3,1 млрд. рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 млрд рублей. Кроме того, мы получили более 2 тыс. звонков от представителей малого бизнеса в наш контактный центр с вопросами о деталях программы", - сказал Попов.

По данным источника ТАСС, близкого к ЦБ, Сбербанк выдал большую часть беспроцентных кредитов на выплату зарплат с момента запуска госпрограммы. "Сбербанк выдал 80% кредитов под 0% от всего объема выдач по программе", - сказал собеседник агентства.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в программе пока участвуют пять банков, еще 25 присоединятся в ближайшее время. Всего планируется выдать малому и среднему бизнесу 150 млрд рублей беспроцентных кредитов на выдачу зарплат. Кредиты выдаются сроком на полгода и рассчитываются с привязкой к МРОТ и количеству сотрудников компании.