Логистический комплекс "Северный" открылся в Подмосковье

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Распределительный центр "Северный" открылся в Московской области на территории индустриального парка "Северное Шереметьево". Логистический комплекс будет обслуживать свыше 700 магазинов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Сегодня разгрузили первую машину в новом логистическом комплексе "Северный". Новый распределительный центр будет обслуживать более 700 магазинов, расположенных в Московской области, Зеленограде, в Северном и Северо-Западном административных округах Москвы, а также в Тверской области", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что логистический комплекс открылся на территории индустриального парка "Северное Шереметьево". Он оснащен всеми необходимыми ресурсами для полного снабжения магазинов. В настоящее время в нем формируются дополнительные смены погрузочно-разгрузочной техники. На полную мощность распределительный центр выйдет через три месяца.

"Задача центра - эффективное распределение товаров и продвижение продукции подмосковных производителей продуктов питания, в том числе и сельхозпродукции. Терминал общей площадью 52 тыс. кв. м рассчитан на обработку 450 тыс. коробов и отгрузку 450 транспортных средств в сутки", - добавил Разин.